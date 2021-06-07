Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo fecha fase de grupos da Libertadores com prejuízo nas operações das partidas no Maracanã
futebol

Flamengo fecha fase de grupos da Libertadores com prejuízo nas operações das partidas no Maracanã

Sem a presença do público, Rubro-Negro acumula resultados financeiros negativos nas operações das partidas em 2021...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jun 2021 às 11:30

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 11:30

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo encerrou a fase de grupos invicto em seus domínios (vitória sobre o Unión La Calera e empates com LDU e Vélez Sarsfield) e classificado como primeiro lugar da chave para as oitavas de final da Libertadores. Contudo, o resultado financeiro das partidas foram negativos por conta da ausência de público devido à pandemia do coronavírus. O prejuízo com as operações dos três jogos no Maracanã, somados, foi de R$ 487 mil aos cofres rubro-negros.+ Começou o Btasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!O prejuízo é referente aos jogos contra o Unión La Calera (R$ 162.5 mil), em 27 de abril, contra a LDU (R$ 163,2 mil), em 11 de maio, e diante do Vélez Sarsfield (R$ 161,3 mil), em 27 de maio. O próximo adversário do Flamengo será o Defensa y Justicia (ARG), nas oitavas de final da Copa Libertadores, em julho.Por ter se classificado em primeiro lugar da chave, o time de Rogério Ceni decidirá o confronto no Rio de Janeiro. A ida, em Buenos Aires, será no dia 14 de julho, enquanto o jogo decisivo será no Maracanã, no dia 21 de julho. Não há previsão de retorno de público aos estádios nas próximas fases da Liberta.
+ Veja todos os confrontos e as datas das oitavas de final da Libertadores aqui!No Campeonato Carioca, o prejuízo do Flamengo com as operações de jogos alcançou R$ 1 milhão e 519 mil. Foram 15 partidas no Estadual, nas quais o clube arcou integralmente ou parcialmente com os gastos e despesas em 14.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha
Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados