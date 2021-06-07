Flamengo fecha fase de grupos da Libertadores com prejuízo nas operações das partidas no Maracanã

O Flamengo encerrou a fase de grupos invicto em seus domínios (vitória sobre o Unión La Calera e empates com LDU e Vélez Sarsfield) e classificado como primeiro lugar da chave para as oitavas de final da Libertadores. Contudo, o resultado financeiro das partidas foram negativos por conta da ausência de público devido à pandemia do coronavírus. O prejuízo com as operações dos três jogos no Maracanã, somados, foi de R$ 487 mil aos cofres rubro-negros.+ Começou o Btasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!O prejuízo é referente aos jogos contra o Unión La Calera (R$ 162.5 mil), em 27 de abril, contra a LDU (R$ 163,2 mil), em 11 de maio, e diante do Vélez Sarsfield (R$ 161,3 mil), em 27 de maio. O próximo adversário do Flamengo será o Defensa y Justicia (ARG), nas oitavas de final da Copa Libertadores, em julho.Por ter se classificado em primeiro lugar da chave, o time de Rogério Ceni decidirá o confronto no Rio de Janeiro. A ida, em Buenos Aires, será no dia 14 de julho, enquanto o jogo decisivo será no Maracanã, no dia 21 de julho. Não há previsão de retorno de público aos estádios nas próximas fases da Liberta.