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futebol

Flamengo fecha acordo por patrocínio no meião dos uniformes; saiba mais

Luvix estampará a sua marca na meia dos uniforme dos times masculino e feminino por 18 meses...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 18:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 18:29
Enquanto o departamento de futebol está em busca de reforços, áreas segmentadas do comercial do Flamengo alinham acordos por novas receitas. E, nesta segunda-feira, o clube se acertou com a Luvix, empresa que produz luvas e artefatos de látex e que estampará sua marca no meião dos uniformes do futebol masculino e feminino. O acordo é válido por 18 meses e renderá R$ 6 milhões ao Rubro-Negro.
A informação inicial do patrocínio é do site "ge". Empresa anterior que ocupava o espaço do meião, a Moss desembolsava R$ 3,6 milhões por temporada, a título de comparação.
Apalavrado, o novo patrocínio ainda precisa passar por votação no Conselho Deliberativo do Flamengo para ser oficializado. Ainda não há data para ocorrer o crivo dos conselheiros.
> Veja a tabela do Cariocão
Em tempo: o uniforme do Flamengo, atualmente, rende cerca de R$ 130 milhões por temporada, sendo o BRB, com R$ 32 milhões, a marca a estampar a sua marca que mais paga ao Rubro-Negro anualmente.
Crédito: PresididoporRodolfoLandim,Flamengochegouacordoporumnovopatrocinador(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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