Flamengo fecha acordo com Manchester United e prepara anúncio de Andreas Pereira

Andreas Pereira vestiu a camisa do Flamengo pela primeira vez em duelo contra o Santos no ano passado Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Andreas Pereira será jogador em definitivo do Flamengo. Em negociações com o Manchester United (ING) há semanas, o clube fechou a compra e já prepara o anúncio oficial da permanência do meia, que assinará novo contrato até 2026. O Flamengo pagará 10,5 milhões de euros aos Red Devils (R$ 63 milhões), que manterão 25% dos direitos em caso de uma futura venda do Andreas Pereira.

As informações dos valores foram publicadas pelo jornalista italiano Fabrizio Romano. Representado na Europa por Marcos Braz e Bruno Spindel, o Flamengo conseguiu, nas conversas com o clube inglês, reduzir o valor da opção de compra do meia, estipulada no empréstimo em 20 milhões de euros.