Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vai ficar

Flamengo fecha acordo com Manchester United e prepara anúncio de Andreas Pereira

Meia será comprado em definitivo e assinará com o Flamengo até 2026

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 14:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 14:08
Andreas Pereira vestindo a camisa do Flamengo pela primeira vez
Andreas Pereira vestiu a camisa do Flamengo pela primeira vez em duelo contra o Santos no ano passado Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Andreas Pereira será jogador em definitivo do Flamengo. Em negociações com o Manchester United (ING) há semanas, o clube fechou a compra e já prepara o anúncio oficial da permanência do meia, que assinará novo contrato até 2026. O Flamengo pagará 10,5 milhões de euros aos Red Devils (R$ 63 milhões), que manterão 25% dos direitos em caso de uma futura venda do Andreas Pereira.
As informações dos valores foram publicadas pelo jornalista italiano Fabrizio Romano. Representado na Europa por Marcos Braz e Bruno Spindel, o Flamengo conseguiu, nas conversas com o clube inglês, reduzir o valor da opção de compra do meia, estipulada no empréstimo em 20 milhões de euros. 
Andreas Pereira chegou ao Flamengo em julho de 2021. O meia soma 25 jogos com o Manto (14 vitórias, cinco empates e seis derrotas), tendo marcado cinco gols. O empréstimo foi sem custos ao clube da Gávea, que desembolsou R$ 817 mil com comissão de empresários, como consta no demonstrativo financeiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados