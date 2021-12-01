Flamengo fecha acordo com mãe de Rykelmo, vítima do incêndio do Ninho do Urubu

O Flamengo entrou em acordo com Dona Rosana, mãe de Rykelmo, um dos 10 jovens das divisões de base do clube vitimadas pelo incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, em 8 de fevereiro de 2019. Em contato com o L!, Rodrigo Dunshee, VP Geral e Jurídico, confirmou que a ação contra o clube foi retirada.Dona Rosana havia sido a única a acionar a Justiça contra o Flamengo no caso. O clube já havia entrado em acordo com o pai de Rykelmo, assim como com outras 24 famílias das vítimas fatais e feridos no incêndio do Ninho do Urubu.