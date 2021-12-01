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futebol

Flamengo fecha acordo com mãe de Rykelmo, vítima do incêndio do Ninho do Urubu

Ação judicial contra o clube foi retirada, confirma Rodrigo Dunshee, VP Geral e Jurídico...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 15:41

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 15:41

O Flamengo entrou em acordo com Dona Rosana, mãe de Rykelmo, um dos 10 jovens das divisões de base do clube vitimadas pelo incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, em 8 de fevereiro de 2019. Em contato com o L!, Rodrigo Dunshee, VP Geral e Jurídico, confirmou que a ação contra o clube foi retirada.Dona Rosana havia sido a única a acionar a Justiça contra o Flamengo no caso. O clube já havia entrado em acordo com o pai de Rykelmo, assim como com outras 24 famílias das vítimas fatais e feridos no incêndio do Ninho do Urubu.
Hoje, a família de Christian Esmério é a que ainda tem situação não resolvida com o Flamengo. O incêndio no Ninho do Urubu completará três anos em 8 de fevereiro de 2022.
Em maio de 2021, o juiz Marcos Augusto Ramos Peixoto, da 36ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, recebeu a denúncia contra oito dos 11 denunciados pelo Ministério Público, de janeiro, incluindo o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello.
Crédito: GarotosdoNinhoforameternizadosemmuralpróximoaoMaracanã(Foto:MatheusDantas

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