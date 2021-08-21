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Flamengo faz último treino antes de enfrentar o Ceará; Andreas Pereira realiza exames no Ninho do Urubu

Rubro-Negro embarca para Fortaleza neste sábado, ainda sem poder contar com o meia que chegou ao Rio de Janeiro na noite de sexta, vindo do Manchester United (ING)...

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 11:15

LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2021 às 11:15
Crédito: Alexandre Vidal/CRF
A manhã no Ninho do Urubu foi de atividade e novidade. Sob o comando de Renato Gaúcho, o elenco fez o último treino antes do embarque para Fortaleza, ainda neste sábado, onde o Flamengo enfrentará o Ceará neste domingo, pelo Brasileirão. A nova, por sua vez, foi a presença de Andreas Pereira, reforço do time que, vindo do Manchester United, chegou ao Rio de Janeiro na sexta-feira.O meia realizou exames e foi apresentado aos novo companheiros de clube.+ Confira a classificação atualizada e a rodada completa do Brasileirão!Diferentemente de Kenedy, anunciado na última quarta-feira e regularizado na tarde de sexta, Andreas Pereira ainda não está regularizado junto à CBF. Assim, o atleta seguirá realizando as primeiras atividades no CT do Ninho do Urubu, enquanto a diretoria tenta agilizar o registro junto à entidade. A ideia é ter o jogador à disposição de Renato Gaúcho na próxima quarta, contra o Grêmio.
- Tanto o Kenedy quanto o Andreas fizeram pré-temporada, jogaram amistosos, estão bem fisicamente, o clube tem todos dados deles, estão aptos para jogar, Kenedy já está regularizado e estamos correndo para regularizar o Andreas o mais rápido possível. Começa os trabalhos e se integra ao elenco amanhã (sábado) - afirmou o diretor Bruno Spindel no desembarque do atleta no Rio. Para o duelo na Arena Castelão, Renato Gaúcho não contará com Willian Arão e Bruno Henrique, suspensos. Rodrigo Caio, Renê, César e Piris seguem em recuperação com o DM, enquanto Thiago Maia e Gustavo Henrique estão afastados por conta da Covid-19. O retorno deve ficar por conta de Isla, que ficou fora do jogo contra o Olímpia, na quarta, por apresentar fadiga muscular.

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