Flamengo faz último treino antes de enfrentar o Ceará; Andreas Pereira realiza exames no Ninho do Urubu

A manhã no Ninho do Urubu foi de atividade e novidade. Sob o comando de Renato Gaúcho, o elenco fez o último treino antes do embarque para Fortaleza, ainda neste sábado, onde o Flamengo enfrentará o Ceará neste domingo, pelo Brasileirão. A nova, por sua vez, foi a presença de Andreas Pereira, reforço do time que, vindo do Manchester United, chegou ao Rio de Janeiro na sexta-feira.O meia realizou exames e foi apresentado aos novo companheiros de clube.+ Confira a classificação atualizada e a rodada completa do Brasileirão!Diferentemente de Kenedy, anunciado na última quarta-feira e regularizado na tarde de sexta, Andreas Pereira ainda não está regularizado junto à CBF. Assim, o atleta seguirá realizando as primeiras atividades no CT do Ninho do Urubu, enquanto a diretoria tenta agilizar o registro junto à entidade. A ideia é ter o jogador à disposição de Renato Gaúcho na próxima quarta, contra o Grêmio.