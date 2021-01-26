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Flamengo faz sondagem e avalia investida em Hulk, livre no mercado desde novembro

De acordo com o UOL, o Rubro-Negro entrou em contato com os representantes do atacante de 34 anos, que está sem clube desde que saiu do Shanghai SIPG...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 11:55

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 11:55

Crédito: Divulgação/Shanghai SIPG
Livre no mercado desde que deixou o Shanghai SIPG, da China, no fim de 2020, o atacante Hulk teve o nome ventilado no Flamengo. De acordo com informação divulgada pelo UOL, o Rubro-Negro entrou em contato com a advogada Marisa Alija e o empresário português Nuno Ferreira para saber detalhes das pedidas do atleta de 34 anos.
+ Veja as contas para título, G6, Sul-Americana e rebaixamento do BrasileirãoCaso queira seguir em frente na negociação, o Flamengo terá a concorrência de outros clubes. No Brasil, Atlético-MG e Palmeiras também demonstraram interesse em Hulk, sendo que os mineiros já realizaram uma proposta formal.
Entre as equipes estrangeiras na disputa, destacam-se os turcos Besiktas e o Istanbul Basaksehir, o Porto, de Portugual, além de um time dos Estados Unidos.
+ Veja mais notícias do Flamengo+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do Brasileirão
Após vivenciar meses de pandemia longe da família, Hulk decidiu passar um tempo de descanso na Paraíba, sua terra natal. De acordo com o estafe do atleta, ele tem a intenção de definir o próximo clube até o fim desta semana.

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