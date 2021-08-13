Flamengo faz oferta por meia do Manchester United, publica portal

Crédito: Divulgação/Manchester United

O Flamengo segue em busca de reforços para o seu elenco, e o nome da vez é o de Andreas Pereira, do Manchester United. Segundo o canal "TNT Sports", a direção da Gávea já fez uma proposta pelo empréstimo do atleta, que, sem espaço no clube inglês, também interessa ao Everton e ao Fernebahçe (TUR).

O setor do meio de campo é um dos que o departamento de futebol busca reforços. Na última semana, o foco deixou de ser Thiago Mendes, após as negociações com o Lyon chegarem ao fim. Assim como Andreas Pereira, o Flamengo fez uma oferta de empréstimo, mas os franceses não aceitaram.Andreas Pereira tem 25 anos e está no futebol europeu desde 2007, quando se juntou às divisões de base do PSV, da Holanda. Foi contratado pelo Manchester United ainda na base, em 2012, e, como profissional, já foi emprestado ao Grande e ao Valencia, da Espanha, e, na última temporada, à Lazio, da Itália.

Seu contrato com os Red Devils é até 2023, e o clube de Manchester tem a preferência de negociá-lo em definitivo, complementou o portal "TNT Sports".

Em entrevista na dia 30 de julho, Andreas falou sobre o futuro, afirmando que o seu foco é ter sequência em campo, seja "no Manchester ou em outro lugar".