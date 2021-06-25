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Flamengo faz oferta e abre conversas por zagueiro da base da Ponte Preta

Rubro-Negro tem interesse no zagueiro Douglas, de 17 anos, para reforçar a base...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 19:30

LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2021 às 19:30
Crédito: Divulgação
O Flamengo tem interesse no futebol de Douglas, zagueiro de 17 anos da base da Ponte Preta. O clube da Gávea já fez uma oferta e agora conversa com a direção da Macaca. Antes do Rubro-Negro, o Internacional também já havia se interessado no atleta, mas teve a proposta recusada pela equipe de Campinas.
Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Por conta da negociação, Douglas acabou não sendo relacionado para a última partida da equipe Sub-23 da Ponte Preta, que foi derrotada pelo Bahia por 2 a 0, no dia 17 de junho, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, em São Paulo.
Confira a classificação do Campeonato Brasileiro
Na Ponte Preta, Douglas é visto como um dos promissores talentos da base. Até por isso, existe a possibilidade do Flamengo incluir outros jogadores na negociação. Esta condição está sendo discutida pelas partes nas tratativas.

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