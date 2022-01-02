Flamengo faz homenagem a Silva Batuta, ídolo falecido em 2020

Ídolo do Flamengo, o ex-atacante Silva Batuta completaria 82 anos neste dia 2 de janeiro. Em homenagem, o clube da Gávea fez uma série de publicações nas redes sociais, destacando os feitos do ex-atleta, falecido em setembro de 2020.

Water Machado da Silva Batuta defendeu o Flamengo em duas passagens, entre 1965 e 1966 e entre 1968 e 1969. Em 132 jogos, marcou 69 gols vestindo o Manto Sagrado. Conquistou o título do Campeonato Carioca de 1965.

O ex-atacante também defendeu Vasco, Santos. São Paulo, Corinthians e Barcelona, da Espanha, e Racing, da Argentina, entre outros clubes.