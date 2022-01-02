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futebol

Flamengo faz homenagem a Silva Batuta, ídolo falecido em 2020

Clube fez post em homenagem ao ex-atacante, que completaria 82 anos neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2022 às 12:37

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 12:37

Ídolo do Flamengo, o ex-atacante Silva Batuta completaria 82 anos neste dia 2 de janeiro. Em homenagem, o clube da Gávea fez uma série de publicações nas redes sociais, destacando os feitos do ex-atleta, falecido em setembro de 2020.
Water Machado da Silva Batuta defendeu o Flamengo em duas passagens, entre 1965 e 1966 e entre 1968 e 1969. Em 132 jogos, marcou 69 gols vestindo o Manto Sagrado. Conquistou o título do Campeonato Carioca de 1965.
O ex-atacante também defendeu Vasco, Santos. São Paulo, Corinthians e Barcelona, da Espanha, e Racing, da Argentina, entre outros clubes.
Crédito: SilvaBatutadefendeuoFlamengoentre1965e1969(Foto:MarceloTabach/MuseudaPelada

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