Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo faz contraproposta a clube da Major League para vender Rodinei

Rubro-Negro negocia com o Charlotte FC e pede 1 milhão de dólares para negociar o lateral-direito...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2021 às 20:21

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 20:21

O Flamengo ainda negocia com o Charlotte FC, que estreará na Major League Soccer (MLS) em 2022, pela venda de Rodinei. Depois de receber uma proposta pelo lateral-direito na última semana, o Rubro-Negro enviou uma contraproposta, em que pediu 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões) para sacramentar a transação. A informação inicial é do jornal "O Dia" e foi confirmada pelo LANCE!. O Charlotte FC, que havia proposto uma oferta válida por dois anos, com opção por mais um ano, ainda pondera a pedida do Flamengo, ciente de que o contrato de Rodinei com o clube carioca se encerra em dezembro de 2022, ou seja, o atleta de 29 anos pode assinar um pré-contrato a partir de junho.
Rodinei retornou ao Flamengo em junho deste ano após o término do empréstimo com o Internacional. Desde então, disputou 23 jogos com a camisa do Fla e contribuiu com um gol e quatro assistências. Assim, caso se transfira para o time da costa leste dos Estados Unidos, ele reencontrará o técnico Miguel Ángel Ramírez, que o indicou e o treinou no Colorado.
> Veja a tabela do Brasileirão
Atualmente, Rodinei é a terceira opção para a lateral direita do Flamengo. Isla é o titular, e Matheuzinho atua quando o chileno não está disponível - seja por lesão ou convocação. Rodnei também tem atuado como ponta-direita no Fla.
Crédito: RodineiestáemsuasegundapassagempeloFlamengo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto
Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados