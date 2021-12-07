Flamengo faz contraproposta a clube da Major League para vender Rodinei

O Flamengo ainda negocia com o Charlotte FC, que estreará na Major League Soccer (MLS) em 2022, pela venda de Rodinei. Depois de receber uma proposta pelo lateral-direito na última semana, o Rubro-Negro enviou uma contraproposta, em que pediu 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões) para sacramentar a transação. A informação inicial é do jornal "O Dia" e foi confirmada pelo LANCE!. O Charlotte FC, que havia proposto uma oferta válida por dois anos, com opção por mais um ano, ainda pondera a pedida do Flamengo, ciente de que o contrato de Rodinei com o clube carioca se encerra em dezembro de 2022, ou seja, o atleta de 29 anos pode assinar um pré-contrato a partir de junho.
Rodinei retornou ao Flamengo em junho deste ano após o término do empréstimo com o Internacional. Desde então, disputou 23 jogos com a camisa do Fla e contribuiu com um gol e quatro assistências. Assim, caso se transfira para o time da costa leste dos Estados Unidos, ele reencontrará o técnico Miguel Ángel Ramírez, que o indicou e o treinou no Colorado.
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Atualmente, Rodinei é a terceira opção para a lateral direita do Flamengo. Isla é o titular, e Matheuzinho atua quando o chileno não está disponível - seja por lesão ou convocação. Rodnei também tem atuado como ponta-direita no Fla.