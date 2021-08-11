Flamengo faz apenas uma troca e inscreve garoto da base para quartas da Libertadores; veja a lista

O Flamengo fez apenas uma troca na lista de jogadores inscritos para as quartas de final da Libertadores. Destaque na base, o atacante André entra na relação de 50 atletas à disposição de Renato Gaúcho para os confrontos com o Olimpia, do Paraguai. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal "Flazoeiro".
O clube usou a vaga de Hugo Moura, que estava inscrito na competição e foi negociado recentemente com o Lugano, da Suíça. Outro jogador de saída do Rubro-Negro, Rodrigo Muniz foi mantido na lista apesar de não estar mais treinando com o grupo. A saída da relação só ocorre quando a transação é concluída, por meio dos sistemas integrados das confederações.
De acordo com o regulamento da Conmebol, o Flamengo poderia fazer até três trocas para as quartas de final. A ideia da diretoria era, inclusive, usar algumas para inscrever reforços da Europa. As negociações com Thiago Mendes e Kenedy, no entanto, ainda não foram concluídas.
Caso tenha sucesso nas tratativas nas próximas semanas, os reforços poderão ser inscritos em uma possível fase de semifinal, caso o Rubro-Negro confirme o favoritismo e elimine o Olimpia. As regras são as mesmas: troca de até três atletas e prazo de 72 horas antes do início da fase. Vale lembrar que, após a semifinal, não será possível realizar mudanças para uma possível decisão.
Flamengo e Olimpia começam a definir uma vaga na semifinal da Libertadores nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Paraguai. O LANCE! acompanha o duelo em Tempo Real. A partida de volta será na próxima semana, dia 18 de agosto, no mesmo horário, no Mané Garrincha, em Brasília.Veja a lista completa do Flamengo:1. Diego Alves2. Gustavo Henrique3. Rodrigo Caio4. Léo Pereira5. Willian Arão6. Renê7. Everton Ribeiro8. Piris da Motta9. Gabi10. Diego11. Vitinho12. Matheus Cunha13. Pedro Arthur14. De Arrascaeta15. Yuri16. Filipe Luís17. André18. Peralta19. Michael20. Lázaro21. Pedro22. Gabriel Batista23. Otavio24. Diegão25. Luan26. Ítalo27. Bruno Henrique28. Igor Jesus29. Rodinei30. Bruno Viana31. Max32. Thiaguinho33. Thiago Maia34. Matheuzinho35. João Gomes36. Ramon37. César38. Gabriel Barros39. Daniel Cabral40. Vitor Gabriel41. Noga42. Matheus França43. Rodrigo Muniz44. Isla45. Hugo Souza46. Mateus Lima47. Werton48. Ryan Luka49. Weverton50. João Fernando