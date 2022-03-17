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Flamengo: Fabrício Bruno revela pedido de Paulo Sousa em relação a recuos de bola para Hugo

Zagueiro respondeu a jornalistas após o Rubro-Negro bater o Vasco por 1 a 0, pela ida das semifinais do Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 23:24

Publicado em 16 de Março de 2022 às 23:24

O Flamengo derrotou o Vasco por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela partida de ida das semifinais do Campeonato Carioca. Fabrício Bruno atuou num clássico pelo clube no Maracanã pela primeira vez e, após o clássico, comentou sobre a adaptação ao trabalho de Paulo Sousa e um pedido do treinador: evitar recuar a bola para Hugo, o goleiro titular do treinador português.
- Ele (Paulo Sousa) não gosta muito (que a bola seja recuada), prefere que a gente sempre jogue para frente, mas acaba que tem hora que é preciso voltar atrás para chamar o adversário e ganhar em profundidade. Estamos trabalhando no dia a dia para evitar ao máximo essa bola recuada para o Hugo, e acho que a sequência do trabalho vem sendo muito bem feita - falou o zagueiro, na zona mista do estádio.
Em relação ao jogo, sonolento e de poucas emoções, Fabrício Bruno avaliou o seguinte:
- Jogo difícil, duas camisas pesadas, estádio cheio, tínhamos um ligeira vantagem, mas totalmente pés no chão, sabemos da qualidade da equipe do Vasco. Agora é trabalhar esses dias para fazer um segundo jogo impecável e classificar para a final - comentou.
MATHEUZINHO CONFIANTE
Outro atleta rubro-negro a falar com a imprensa depois do triunfo desta noite, Matheuzinho comemorou o fator Maracanã, além de responder acerca de sua sequência entre os titulares.
- É muito bom (Maracanã), estava até comentando no banco. Não estava totalmente cheio, mas muito bonito, com as duas torcidas brigando para ver quem cantava mais alto. Deu saudade... Foi um espetáculo.
- Estou feliz com esse momento, mas tenho certeza que, quem for escolhido para jogar, vai representar bem. É uma disputa sadia, estou feliz com essa sequência - completou o atleta revelado pelo Fla.
> Veja a tabela do Cariocão
A DEFINIÇÃO DO FINALISTA
O jogo da volta será realizado às 16h deste domingo, novamente no Maracanã, sendo que o Flamengo conta com a vantagem do placar igual no agregado - por ter feito uma campanha superior ao Vasco, que perdeu todos os clássicos em 2022, na Taça Guanabara.
Crédito: FabrícioBrunofoicontratadojuntoaoRedBullBragantinoporR$15milhões(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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