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Flamengo exige R$ 65 milhões por Everton Ribeiro e aguarda resposta de clube árabe até quinta-feira

Em novo capítulo da negociação, Rubro-Negro pede 10 milhões de euros, entre pagamento e premiações. Meia está relacionado para a partida desta quinta-feira, diante do Grêmio...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 13:25

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 13:25

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Um dos líderes e principais jogadores do elenco, Everton Ribeiro pode estar de saída do Flamengo. Após o Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, demonstrar interesse na contratação do jogador, a diretoria rubro-negra definiu o valor para realizar a negociação: 10 milhões de euros (R$ 65,2 milhões) entre pagamento e premiações. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge".
+ Fla chega a 24 marcadores de gol na temporada; veja o ranking da artilhariaAgora, o clube árabe tem pouco mais de 24 horas para dar o ok e concluir o negócio. Em meio à negociação entre os clubes, Everton Ribeiro treinou normalmente na manhã desta quarta-feira e foi relacionado para a partida desta quinta, diante do Grêmio. O meia aceitou a oferta salarial do Al Nasr, mas não forçará a saída e deixou a decisão nas mãos do Flamengo.
O interesse do clube de Dubai em Everton Ribeiro é antigo. Em agosto, o Flamengo rejeitou uma oferta de 4 milhões de euros. No início de janeiro, o Rubro-Negro acenou aceitar uma oferta de 6 milhões de euros, como noticiou o jornal "O Dia", mas o Al Nasr não respondeu no prazo de 72 horas.+ Veja mais notícias do Flamengo+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela atualizada do Brasileirão
Aliviado com as vendas de Lincoln e Yuri César, o Flamengo entende que pode receber mais pelo camisa 7. Dentro dos 10 milhões de euros pedidos pela diretoria, são 7 milhões (R$ 45,7 milhões) pela venda e outros 3 milhões (R$ 19.6 mi) por metas alcançadas pelo clube, ao longo do contrato.

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