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Flamengo estreia no Brasileirão Sub-17 em busca do bicampeonato; conheça cinco promessas

Clube rubro-negro enfrenta o Palmeiras nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), em São Paulo. LANCE! lista os principais destaques da equipe...
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Publicado em 

10 mai 2021 às 17:05

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 17:05

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
A equipe Sub-17 do Flamengo, enfim, vai estrear na temporada 2021. Passados quase quatro meses do último jogo da categoria, o Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
+ Flamengo acerta parceria e Havan é nova patrocinadora do futebol do clube; veja valoresEntre os objetivos para 2021, a equipe agora comandada por Mário Jorge tentará apagar a 'impressão negativa' deixada na última temporada. Apesar de chegar nas semifinais do Brasileirão e da Copa do Brasil, o Flamengo foi eliminado em ambas - por Athletico-PR e Fluminense, respectivamente. Mais do que a eliminação, a derrota para o rival carioca ficou marcada pelo placar elástico: 9 a 1 no agregado.
Além disso, a equipe busca conquistar o bicampeonato brasileiro. Em 2019, com Noga, Daniel cabral, Lázaro e cia., o Rubro-Negro conquistou o Brasileirão sub-17, batendo o Corinthians na final.
Abaixo, o LANCE! lista cinco destaques da equipe sub-17 do Flamengo para a torcida ficar de olho a partir do confronto desta segunda-feira.Veja a lista:
JOSÉ WELINTONJosé Welinton Campos MenezesPosição: Lateral-esquerdoIdade: 17 anos (08/01/2004)Contrato até: 31/07/2022

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