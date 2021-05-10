Flamengo estreia no Brasileirão Sub-17 em busca do bicampeonato; conheça cinco promessas

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

A equipe Sub-17 do Flamengo, enfim, vai estrear na temporada 2021. Passados quase quatro meses do último jogo da categoria, o Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Flamengo acerta parceria e Havan é nova patrocinadora do futebol do clube; veja valoresEntre os objetivos para 2021, a equipe agora comandada por Mário Jorge tentará apagar a 'impressão negativa' deixada na última temporada. Apesar de chegar nas semifinais do Brasileirão e da Copa do Brasil, o Flamengo foi eliminado em ambas - por Athletico-PR e Fluminense, respectivamente. Mais do que a eliminação, a derrota para o rival carioca ficou marcada pelo placar elástico: 9 a 1 no agregado.

Além disso, a equipe busca conquistar o bicampeonato brasileiro. Em 2019, com Noga, Daniel cabral, Lázaro e cia., o Rubro-Negro conquistou o Brasileirão sub-17, batendo o Corinthians na final.

Abaixo, o LANCE! lista cinco destaques da equipe sub-17 do Flamengo para a torcida ficar de olho a partir do confronto desta segunda-feira.Veja a lista: