Flamengo estreia com vitória no Brasileirão de Beach Soccer

Crédito: Rodrigo Ferreira

Em busca do título inédito do Campeonato Brasileiro de Beach Soccer, o Flamengo iniciou a trajetória na competição com o pé direito. Nesta quarta-feira, nas areias do Parque Olímpico, o Rubro-Negro venceu o Murici-AL por 5 a 2 e conquistou os três primeiros pontos no Grupo D. Os gols da vitória foram marcados por Igor, Thanger, Antônio e Rodrigo (2).O JOGO

O Flamengo pareceu disposto a resolver o jogo logo no início. No primeiro minuto, o capitão e camisa 10 Igor fuzilou para abrir o marcador. Em tiro livre, Cléverton empatou para o time do Murici. Pouco tempo depois, Thanger fez jogada pela esquerda e colocou o Rubro-Negro em vantagem mais uma vez.

Llorenç começou a se movimentar e ao tentar sua especialidade, a bicicleta, a bola sobrou para Antônio. O defensor da seleção brasileira armou a bicicleta e obteve êxito, marcando um golaço. Rodrigo se empolgou, e também deixou o seu de bicicleta, contando com a ajuda do montinho artilheiro, definindo o placar do primeiro período: 4 a 1.

No segundo período, o Flamengo rodou mais a bola, e parou no goleiro adversário em finalização de perigo de Thales. Os garotos da Gávea só conseguiram marcar o quinto quando Rodrigo bateu cruzado, também de bicicleta. Foi o segundo gol do R9 no jogo, o quinto do Mengão e o terceiro da equipe de bicicleta.

Já na terceira etapa, Cléverton diminuiu em tiro livre direto e descontou para o Murici: 5 a 2. Em falta não marcada em Llorenç, o treinador Paulo Gil do Flamengo cobrou muito e acabou expulso. O jogo se manteve pegado e finalmente os cartões começaram a aparecer para o time alagoano. Almir foi expulso ao cometer pênalti em Paulo Henrique. O próprio PH foi para a cobrança, mas a bola foi pela linha de fundo.Ao fim do jogo, Igor analisou a partida do Flamengo e ressaltou a importância de estrear com vitória. Além disso, o camisa 10 falou sobre a expectativa para o próximo jogo, diante do Luziânia-DF, nesta quinta-feira.

- Estreia sempre é difícil, tem o nervosismo, mas conseguimos uma boa vantagem no primeiro período. Depois administramos, poderíamos ter ampliado o placar, mas tenho certeza que amanhã teremos um segundo e terceiro período melhores. A equipe do Luziânia têm bons jogadores, precisaremos de concentração e de uma boa recuperação para amanhã sairmos com o resultado positivo.+ Confira a classificação do Brasileirão