Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo está escalado para o jogo contra o Sport; veja o time e onde assistir

Duelo será realizado em Volta Redonda, às 16h deste domingo, pelo Brasileirão...

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 15:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2021 às 15:02
Crédito: Marcelo Cortes
A torcida do Flamengo já sabe qual é a equipe que entrará em campo às 16h deste domingo, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, para o duelo diante do Sport, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca de se recuperar da goleada sofrida na semana passada, o time de Renato Gaúcho, que não terá Gabigol e Diego, suspensos, em meio a oito desfalques, contará com Bruno Henrique e Pedro como principais trunfos ofensivos.O time escalado por Renato é composto por: Diego Alves; Isla, Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Pedro.
+ Veja a tabela completa do Brasileirão
A fim de encostar nos líderes da competição, o Flamengo ocupa atualmente a quinta colocação, com 24 pontos. Vale lembrar que a equipe teve rodadas adiadas e tem dois jogos a menos do que os clubes que estão no G-4.
O jogo desta tarde será transmitido pela Globo, Premiere, SporTV e no Tempo Real do LANCE! (acompanhe aqui).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados