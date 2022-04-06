Flamengo está escalado para estreia na Libertadores; saiba onde assistir

A partida entre Sporting Cristal e Flamengo, pela primeira rodada do Grupo H da Libertadores, será realizada nesta terça-feira, às 22h (de Brasília), e o time de Paulo Sousa já está confirmado para o duelo no Estádio Nacional de Lima. As novidades são as presenças de Willian Arão, Thiago Maia e Andreas Pereira no meio de campo. Você acompanha tudo do jogão pelo tempo real do LANCE!. O SBT e a ESPN também transmitem a partida de estreia do Rubro-Negro.Assim, o Flamengo vai a campo com Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, David Luiz, Filipe Luís, Arão, Andreas, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.