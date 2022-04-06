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Flamengo está escalado para estreia na Libertadores; saiba onde assistir

Flamengo enfrenta o Sporting Cristal, em Lima, nesta terça-feira pela primeira rodada do Grupo H da Copa Libertadores...

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 21:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2022 às 21:00
A partida entre Sporting Cristal e Flamengo, pela primeira rodada do Grupo H da Libertadores, será realizada nesta terça-feira, às 22h (de Brasília), e o time de Paulo Sousa já está confirmado para o duelo no Estádio Nacional de Lima. As novidades são as presenças de Willian Arão, Thiago Maia e Andreas Pereira no meio de campo. Você acompanha tudo do jogão pelo tempo real do LANCE!. O SBT e a ESPN também transmitem a partida de estreia do Rubro-Negro.Assim, o Flamengo vai a campo com Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, David Luiz, Filipe Luís, Arão, Andreas, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.
No banco, Paulo Sousa tem as seguintes opções: Diego Alves, Santos, Matheus Cunha, Rodinei, Léo Pereira, Renê, João Gomes, Mahtues França, Lázaro, Marinho e Pedro.
As baixas ficam por conta de Rodrigo Caio, Pablo, Vitinho, Arrascaeta e Isla, todos permaneceram no Rio de Janeiro em recuperações de lesões ou dores.
Crédito: GabigolserátitulardoFlamengodiantedoSportingCristal(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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