Flamengo está escalado para estrear no Carioca; veja o time e onde assistir

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Vale lembrar que o grupo principal, do técnico Paulo Sousa, só deve jogar o Estadual a partir da quarta rodada, diante do Fluminense, no dia 6 de fevereiro, em Brasília.

FICHA TÉCNICAFLAMENGO X PORTUGUESAData/Hora: 26/01, às 21h35.Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).Árbitro: Bruno Arleu de Araújo.Assistentes: Thiago Henrique Corrêa e Carlos Henrique de Lima Filho.Onde assistir: Record TV, Cariocão Play, FlaTV+, Flow Sport Club, Ronaldo TV e canal do Casimiro (Twitch).