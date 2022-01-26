Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo está escalado para estrear no Carioca; veja o time e onde assistir

Rubro-Negro enfrenta a Portuguesa às 21h35 desta quarta-feira, no Luso-Brasileiro...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 20:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 20:45
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
> Veja a tabela do Cariocão
Vale lembrar que o grupo principal, do técnico Paulo Sousa, só deve jogar o Estadual a partir da quarta rodada, diante do Fluminense, no dia 6 de fevereiro, em Brasília.
FICHA TÉCNICAFLAMENGO X PORTUGUESAData/Hora: 26/01, às 21h35.Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).Árbitro: Bruno Arleu de Araújo.Assistentes: Thiago Henrique Corrêa e Carlos Henrique de Lima Filho.Onde assistir: Record TV, Cariocão Play, FlaTV+, Flow Sport Club, Ronaldo TV e canal do Casimiro (Twitch).
Crédito: AjoiaMatheusFrançaserátitularnestanoite(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casa onde crianças viviam estava bagunçada e suja
Morre bebê internado com desnutrição severa em hospital na Grande Vitória
Imagem BBC Brasil
A série de ataques que fez Reino Unido classificar antissemitismo como 'emergência de segurança nacional'
Imagem de destaque
Shakira antes de Copacabana: estrela já fez show a R$ 5 em Uberlândia e foi jurada da Banheira do Gugu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados