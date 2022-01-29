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futebol

Flamengo está escalado para enfrentar o Volta Redonda; veja o time e saiba onde assistir

Rubro-Negro visita o Voltaço às 18h deste sábado, pela 2ª rodada do Cariocão...

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 17:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2022 às 17:17
O Flamengo está escalado para enfrentar o Volta Redonda neste sábado, às 18h, no Estádio Ralino de Oliveira, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A principal novidade dentre os relacionados é a volta de João Gomes, que testou positivo para a Covid-19 no começo da semana, e, assim, ficou fora da estreia. No entanto, o volante iniciará no banco. > GALERIA: confira 20 fotos do primeiro dia de Marinho no FlamengoAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWO Flamengo vai a campo com: Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus, Matheus França e Yuri; Thiaguinho, Lázaro e André.
No banco, Fabio Matias tem os seguintes jogadores à disposição: João Fernando, Kayque Campos, Patrick, Richard, João Gomes, Kayke David, Victor Hugo, Matheus, Petterson, Werton, Ryan Luka e Mateusão.
> Confira a tabela do CariocãoFICHA TÉCNICAVolta Redonda x Flamengo
Data e hora: 29 de janeiro de 2022, às 18h (de Brasília)Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)Árbitro: Grazianni Maciel RochaAssistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza e André Roberto Smith SilveiraOnde assistir: Cariocão Play e FlaTV+
Crédito: FlamengojogacontraoVoltaRedondapela2ªrodada(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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