Flamengo está escalado para enfrentar o Volta Redonda; veja o time e saiba onde assistir

O Flamengo está escalado para enfrentar o Volta Redonda neste sábado, às 18h, no Estádio Ralino de Oliveira, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A principal novidade dentre os relacionados é a volta de João Gomes, que testou positivo para a Covid-19 no começo da semana, e, assim, ficou fora da estreia. No entanto, o volante iniciará no banco. > GALERIA: confira 20 fotos do primeiro dia de Marinho no FlamengoAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWO Flamengo vai a campo com: Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus, Matheus França e Yuri; Thiaguinho, Lázaro e André.