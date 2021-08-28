  • Flamengo está escalado para enfrentar o Santos pelo Brasileirão; veja o time titular e onde assistir
Flamengo está escalado para enfrentar o Santos pelo Brasileirão; veja o time titular e onde assistir

A novidade no time titular é a entrada de Michael; ele substitui Bruno Henrique, deixou o jogo contra ao Grêmio, na última quarta-feira, com uma lesão da coxa direita...
LanceNet

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 18:07

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo está escalado para enfrentar o Santos neste sábado, às 19h, na Vila Belmiro em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade é a entrada de Michael entrada no lugar de Bruno Henrique, que sofreu uma lesão na coxa direita.
> Nova camisa 3 do Flamengo lançada! Veja galeria de fotos com o uniformeDessa forma, o Flamengo está escalado com: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Bruno Viana e Filipe Luís; Willian Arão, Diego e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Michael e Gabigol.> Flamengo joga no sábado! Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
Para o jogo deste sábado, contra o Santos (válido pela 18ª rodada do Brasileirão), Kenedy não foi relacionado. Ele, que foi apresentado na última sexta-feira, retornou ao Rio logo depois de ser apresentado e conhecer os novos companheiros, que treinarão com o reforço a partir desta segunda-feira.
VEJA A FICHA TÉCNICA DO CONFRONTOSANTOS X FLAMENGO
Data e hora: 28 de agosto de 2021, às 19h (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)Árbitro de vídeo: Rodolpho Toski Marques (PR)Como e onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!

Tópicos Relacionados

flamengo
Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

