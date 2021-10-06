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Flamengo está escalado para enfrentar o Red Bull Bragantino; veja o time titular e onde assistir

No total, o Flamengo tem oito confrontos para a partida desta noite; por outro lado, Thiago Maia se recuperou de uma lesão na coxa e começa o jogo entre os titulares...

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 19:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 out 2021 às 19:18
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo está escalado para enfrentar o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão. Para o jogo, o técnico Renato Gaúcho teve uma baixa de última hora, já que Diego Alves apresentou um estado gripal e foi retirado da lista de relacionados por precaução.> Flamengo pode garantir transação milionária com Natan nesta noite; entendaAlém do goleiro, o Flamengo já tinha sete desfalques para o confronto. Dentre os lesionados, Gustavo Henrique e Diego Ribas realizaram exames, que constataram edema no adutor da coxa direita e na panturrilha direita, respectivamente.
David Luiz, com uma lesão no adutor da coxa esquerda, também fica de fora. Já Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol estão convocados pelas respectivas seleções nacionais para as Eliminatórias da Copa do Mundo.
Dessa forma, o Flamengo está escalado com: Gabriel Batista; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê; Willian Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira e Vitinho; Bruno Henrique e Pedro.
> Veja a tabela do Brasileirão e simule!
VEJA A FICHA TÉCNICA DA PARTIDARed Bull Bragantino x Flamengo
Estádio: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)Data e hora: 6 de outubro de 2021, às 20h30 (de Brasília)Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Éder Alexandre (SC)Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!

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