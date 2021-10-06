Flamengo está escalado para enfrentar o Red Bull Bragantino; veja o time titular e onde assistir

O Flamengo está escalado para enfrentar o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão. Para o jogo, o técnico Renato Gaúcho teve uma baixa de última hora, já que Diego Alves apresentou um estado gripal e foi retirado da lista de relacionados por precaução.> Flamengo pode garantir transação milionária com Natan nesta noite; entendaAlém do goleiro, o Flamengo já tinha sete desfalques para o confronto. Dentre os lesionados, Gustavo Henrique e Diego Ribas realizaram exames, que constataram edema no adutor da coxa direita e na panturrilha direita, respectivamente.