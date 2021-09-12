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Flamengo está escalado para enfrentar o Palmeiras; veja o time titular e onde assistir

Com oito desfalques, o Flamengo está pronto para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileiro; o L! transmite em tempo real...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 15:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2021 às 15:04
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo está escalado para enfrentar o Palmeiras neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. Para este confronto, o técnico Renato Gaúcho precisou promover várias alterações, uma vez que o Rubro-Negro tem oito desfalques. São eles: Gabigol, Rodrigo Caio, Renê, Bruno Henrique, Piris da Motta, Kenedy, Diego e Filipe Luís.> Dose de paciência e apoio da Nação: como o Fla teve final feliz com David Luiz
Dessa forma, o Flamengo está escalado com: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Bruno Viana e Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Michael e Pedro.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
VEJA A FICHA TÉCNICA DO JOGO
Data: 12/09/2021Horário: 16h (horário de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo-SPÁrbitro: Wilton Pereira Sampaio – FIFA/GOAssistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA/GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)VAR: Elmo Resende Cunha (GO), Edson Antonio de Sousa (GO) e Sergio Correa da Silva (RJ)Onde assistir: Globo, Premiere e tempo real do LANCE!

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