Flamengo está escalado para enfrentar o Palmeiras; veja o time titular e onde assistir

O Flamengo está escalado para enfrentar o Palmeiras neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. Para este confronto, o técnico Renato Gaúcho precisou promover várias alterações, uma vez que o Rubro-Negro tem oito desfalques. São eles: Gabigol, Rodrigo Caio, Renê, Bruno Henrique, Piris da Motta, Kenedy, Diego e Filipe Luís.> Dose de paciência e apoio da Nação: como o Fla teve final feliz com David Luiz