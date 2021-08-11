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futebol

Flamengo está escalado para enfrentar o Olimpia na Libertadores; veja o time e onde assistir

Rubro-Negro visita o time paraguaio a partir das 19h15 desta quarta-feira, em Assunção...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 18:12

LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2021 às 18:12
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O Flamengo colocará o favoritismo à prova nas quartas de final de Libertadores a partir das 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção. O duelo será pela ida, e o Rubro-Negro já divulgou a escalação, que não possui novidades. O time que iniciará a disputa por uma vaga entre os quatro melhores times da América será o mesmo que entrou em campo na última rodada do Campeonato Brasileiro, em que houve a derrota para o Internacional, no Rio.
Ou seja, Renato Gaúcho escalou a seguinte equipe: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luis; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
+ Rumo a Montevidéu: veja o chaveamento do Fla na Libertadores
No banco, sem poder contar com Pedro e Rodrigo Caio, por exemplo, Renato terá as seguintes opções: Gabriel Batista, Hugo Souza, Matheuzinho, Rodinei, Noga, Ramon, João Gomes, Thiago Maia, Lázaro, Michael, Vitinho e Vitor Gabriel.
Em tempo: o duelo desta quarta-feira será televisionado pelo Fox Sports e em Tempo Real no L!, além de ser possível ser visto no Facebook Watch através do perfil oficial da Conmebol.

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