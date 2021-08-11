Flamengo está escalado para enfrentar o Olimpia na Libertadores; veja o time e onde assistir

O Flamengo colocará o favoritismo à prova nas quartas de final de Libertadores a partir das 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção. O duelo será pela ida, e o Rubro-Negro já divulgou a escalação, que não possui novidades. O time que iniciará a disputa por uma vaga entre os quatro melhores times da América será o mesmo que entrou em campo na última rodada do Campeonato Brasileiro, em que houve a derrota para o Internacional, no Rio.