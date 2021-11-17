Flamengo está escalado para enfrentar o Corinthians; veja o time titular e onde assistir

Com várias novidades, o Flamengo está escalado para enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Crias da base como Ramon, João Gomes e Vitor Gabriel começam o jogo entre os titulares. Filipe Luís voltou a ser relacionado, mas inicia a partida no banco de reservas. > Nação abraça o Flamengo no último jogo no Rio antes da final da LibertaDessa forma, Renato Gaúcho definiu o Flamengo com: Hugo; Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira e Ramon; Thiago Maia, João Gomes e Diego; Kenedy, Vitinho e Vitor Gabriel.