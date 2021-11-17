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Flamengo está escalado para enfrentar o Corinthians; veja o time titular e onde assistir

Crias da base como Ramon, João Gomes e Vitor Gabriel começam o jogo entre os titulares; Filipe Luís voltou a ser relacionado, mas inicia a partida no banco de reservas...
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Publicado em 

17 nov 2021 às 20:36

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 20:36

Com várias novidades, o Flamengo está escalado para enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Crias da base como Ramon, João Gomes e Vitor Gabriel começam o jogo entre os titulares. Filipe Luís voltou a ser relacionado, mas inicia a partida no banco de reservas. > Nação abraça o Flamengo no último jogo no Rio antes da final da LibertaDessa forma, Renato Gaúcho definiu o Flamengo com: Hugo; Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira e Ramon; Thiago Maia, João Gomes e Diego; Kenedy, Vitinho e Vitor Gabriel.
> Simule a tabela do Brasileirão
VEJA A FICHA TÉCNICAFlamengo x Corinthians - 33ª rodada do Brasileirão
Data e horário: 17/11/2021, às 21h30 (de Brasília)Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Michael Stanislau (RS)VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (VAR-Fifa/SC)Onde assistir: Globo, Premiere, SporTV e Tempo Real do LANCE!
Crédito: VitorGabrielserátitularnestanoite(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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