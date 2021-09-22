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Flamengo está escalado para enfrentar o Barcelona de Guayaquil; veja o time titular e onde assistir

Equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira, às 21h30, em partida válida pela ida da semifinal da Libertadores; pelo lado do Flamengo, a novidade é a estreia de David Luiz...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 20:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 20:11
Crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo está escalado para enfrentar o Barcelona de Guayaquil na noite desta quarta-feira, no Maracanã, às 21h30, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. A novidade na equipe de Renato Gaúcho é a entrada de David Luiz, que fará a estreia pelo Rubro-Negro, já no time titular. Além dele, Bruno Henrique também volta ao ataque e fará dupla com Gabi. > Veja como o Barcelona chega para enfrentar o Flamengo pela Libertadores Dessa forma, o Flamengo vai a campo com: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Renê; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho; Bruno Henrique e Gabigol.
VEJA A FICHA TÉCNICA DO JOGOFlamengo x Barcelona de Guayaquil
Data e horário: 22/09/2021, às 21h30 (de Brasília)Local: Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Andres Cunha (URU)Assistentes: Richard Trinidad (URU) e Martín Soppi (URU)VAR: Leodan González (URU)Onde assistir: Fox Sports, Star+ e tempo real pelo LANCE!

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