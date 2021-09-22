Flamengo está escalado para enfrentar o Barcelona de Guayaquil; veja o time titular e onde assistir

O Flamengo está escalado para enfrentar o Barcelona de Guayaquil na noite desta quarta-feira, no Maracanã, às 21h30, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. A novidade na equipe de Renato Gaúcho é a entrada de David Luiz, que fará a estreia pelo Rubro-Negro, já no time titular. Além dele, Bruno Henrique também volta ao ataque e fará dupla com Gabi. > Veja como o Barcelona chega para enfrentar o Flamengo pela Libertadores Dessa forma, o Flamengo vai a campo com: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Renê; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho; Bruno Henrique e Gabigol.