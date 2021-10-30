Flamengo está escalado para enfrentar o Atlético-MG; veja o time titular e onde assistir

O Flamengo está escalado para enfrentar o Atlético-MG neste sábado, às 19h, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. As principais novidades do técnico Renato Gaúcho são as entradas de Ramon e Michael, que começam o jogo entre os titulares.> Jorge Jesus admite que ficou tocado com canto da torcida do FlamengoDessa forma, o Flamengo vai a campo com: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael, Bruno Henrique e Gabigol.
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VEJA A FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X ATLÉTICO-MG - 29ª RODADA DO BRASILEIROData e horário: 30/10/2021, às 19h (de Brasília)Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Michael Stanislau (RS)VAR: Daniel Nobre Bins (RS)Onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!