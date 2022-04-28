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Flamengo está escalado para enfrentar a Universidad Católica; veja o time e onde assistir

Duelo será realizado no San Carlos Apoquindo, às 19h (de Brasília) desta quinta, pela terceira rodada do Grupo H da Libertadores...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 18:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2022 às 18:02
Com Santos no gol, o Flamengo já tem a definição de quem serão os titulares no jogo desta quinta-feira, às 19h (de Brasília), contra a Universidad Católica, pela terceira rodada do Grupo H da Libertadores, no San Carlos Apoquindo. A principal novidade está na meta rubro-negra. Pablo no lugar de David Luiz, baixa por "questões particulares", também é destaque no time de Paulo Sousa.Para o jogo no Chile, o Flamengo vai a campo com: Santos; Willian Arão, Pablo e Filipe Luís; Isla, João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro (C), Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol.
E o Mister terá as seguintes opções no banco de reservas: Diego Alves, Hugo, Wesley, Rodinei, Léo Pereira, Cleiton, Andreas Pereira, Diego Ribas, Daniel Cabral, Lázaro, Marinho e Pedro.
> Veja a tabela da Libertadores
Caso o Flamengo vença, chegará a nove pontos, se isolará na liderança do Grupo H e, de quebra, pode repetir 2021 ao encaminhar a vaga nas oitavas antes mesmo de iniciar o returno. A Católica, por sua vez, está com três pontos e na terceira posição.
FICHA-TÉCNICAUniversidad Católica x Flamengo - 3ª rodada do Grupo H da LibertadoresEstádio: San Carlos Apoquindo, em Santiago (CHI)Data e hora: 28 de abril de 2022, às 19h (de Brasília)Árbitro: José Argote (VEN)Assistentes: Carlos López (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
​Onde assistir: Facebook (Watch), ESPN/Star Plus e Tempo Real do LANCE!
Crédito: SantosatuaráemseusegundojogopeloFlamengo(Foto:Divulgação/Flamengo

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