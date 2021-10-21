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Flamengo espera contar com Arrascaeta e David Luiz contra o Atlético-MG; veja a situação no DM

Por outro lado, a comissão projeta ter Gabigol e Bruno Henrique já no confronto da volta da semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 14:48

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 14:48

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo espera contar com a volta gradativa dos jogadores que, hoje, estão no Departamento Médico. Nesse sentido, a comissão técnica trabalha com a possibilidade de ter Arrascaeta e David Luiz de volta na partida contra o Atlético-MG, pela 29ª rodada do Brasileirão, que acontece no dia 30 deste mês. A informação foi inicialmente publicada pelo "ge".> ATUAÇÕES: Pedro salva o Flamengo da derrota e recebe a melhor notaVale lembrar, contudo, que Arrascaeta foi diagnosticado com estiramento de grau 2 na coxa, mais especificamente no músculo do reto anterior direito, após jogo com a Seleção Uruguaia. Com a situação um pouco mais delicada em relação aos demais no Departamento Médico, uma avaliação na próxima semana será fundamental para saber se ele, de fato, voltará contra o Galo.
> Veja a tabela do Brasileirão
Já David Luiz, que não está inscrito na Copa do Brasil, realiza atividades no campo para recuperar a forma física desde o começo da semana e, inclusive, poderia ser relacionado para o Fla-Flu deste sábado. Entretanto, para evitar um novo problema muscular, há uma precaução para que todo trabalho preventivo seja feito.Por outro lado, a comissão projeta ter Gabigol, que foi substituído na partida contra o Athletico-PR com dores no pé após uma dividia, e Bruno Henrique já no confronto da volta da semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira.
Bruno Henrique é outro jogador que realiza trabalhos no campo desde o começo da semana e, assim, a previsão é de que ele inicie o trabalho de transição e, consequentemente, se junte aos companheiros na próxima segunda-feira.
No caso de Gabigol, ele será reavaliado no treino desta quinta-feira no Ninho do Urubu. Como dito acima, ele se machucou na partida contra o Furacão e, provavelmente, ficará de fora do Fla-Flu no sábado, às 19h.

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