Flamengo espera contar com Arrascaeta e David Luiz contra o Atlético-MG; veja a situação no DM

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo espera contar com a volta gradativa dos jogadores que, hoje, estão no Departamento Médico. Nesse sentido, a comissão técnica trabalha com a possibilidade de ter Arrascaeta e David Luiz de volta na partida contra o Atlético-MG, pela 29ª rodada do Brasileirão, que acontece no dia 30 deste mês. A informação foi inicialmente publicada pelo "ge".> ATUAÇÕES: Pedro salva o Flamengo da derrota e recebe a melhor notaVale lembrar, contudo, que Arrascaeta foi diagnosticado com estiramento de grau 2 na coxa, mais especificamente no músculo do reto anterior direito, após jogo com a Seleção Uruguaia. Com a situação um pouco mais delicada em relação aos demais no Departamento Médico, uma avaliação na próxima semana será fundamental para saber se ele, de fato, voltará contra o Galo.

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Já David Luiz, que não está inscrito na Copa do Brasil, realiza atividades no campo para recuperar a forma física desde o começo da semana e, inclusive, poderia ser relacionado para o Fla-Flu deste sábado. Entretanto, para evitar um novo problema muscular, há uma precaução para que todo trabalho preventivo seja feito.Por outro lado, a comissão projeta ter Gabigol, que foi substituído na partida contra o Athletico-PR com dores no pé após uma dividia, e Bruno Henrique já no confronto da volta da semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira.

Bruno Henrique é outro jogador que realiza trabalhos no campo desde o começo da semana e, assim, a previsão é de que ele inicie o trabalho de transição e, consequentemente, se junte aos companheiros na próxima segunda-feira.