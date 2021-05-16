Flamengo escancara fragilidade na bola aérea defensiva e não faz valer superioridade na final do Carioca

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Amplo domínio dentro de campo, maior posse de bola, mais finalizações, mas pontaria falha. E o castigo veio de uma forma recorrente nos últimos jogos: a bola parada. Assim foi o roteiro do primeiro jogo da final do Carioca para o Flamengo. O empate em 1 a 1 com o Fluminense escancarou problemas da equipe de Rogério Ceni e deixou tudo aberto na decisão do Estadual.

+ ATUAÇÕES: Gabigol deixa sua marca, Gerson volta bem, mas Bruno Henrique destoa em empate do FlamengoCom força praticamente máxima (de todos os titulares, apenas Diego Alves não jogou), o Flamengo conseguiu impor seu ritmo de jogo e encurralar o Fluminense, principalmente no primeiro tempo. O gol de Gabigol logo aos 17 minutos dava indícios que a equipe rubro-negra poderia construir uma boa vantagem no jogo de ida da decisão.

Não foi, no entanto, o que aconteceu. O Flamengo construiu novas situações de gol na etapa inicial, mas não soube aproveitá-las. Bruno Henrique se enrolou com a bola na pequena área, Arrascaeta parou em Marcos Felipe e Gabigol - na melhor chance das três - finalizou de direita para fora.

Mesmo assim, o Flamengo foi para o vestiário com amplo domínio nos números e uma certa dose de tranquilidade. Bastava calibrar o pé que o time ampliaria a vantagem. Na volta do intervalo, outra oportunidade criada e mais uma perdida: Arrascaeta cruzou da direita e Bruno Henrique chutou fraco quase na pequena área.

A partir daí, o Flamengo passou a tentar cadenciar o jogo e Fluminense cresceu de produção com as substituições. O castigo veio aos 31 minutos do segundo tempo em um lance que escancara um problema já conhecido: a bola aérea defensiva. Gabriel Batista ficou na dúvida se saía na bola, ninguém marcou Luiz Henrique, que subiu sozinho e serviu para Abel Hernández empatar.

Os números deixam claro a fragilidade do Flamengo nesse tipo de jogada. Desde a estreia da equipe principal na temporada, o Rubro-Negro sofreu gol em jogada de escanteio em sete das 13 partidas disputadas. Antes do gol do Fluminense, os casos mais recentes haviam sido contra a LDU e Unión La Calera, ambos pela Libertadores.