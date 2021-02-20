Flamengo envia ofício à CBF para reforçar preocupação com decisões da arbitragem na reta final do BR

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

A bola para a partida entre Flamengo e Inter rola apenas no domingo, às 16h, mas o duelo já começou nos bastidores. Nesta sexta-feira, o clube rubro-negro enviou um ofício para CBF, Comissão de Arbitragem e Ferj demostrando preocupação com as decisões da arbitragem nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge'.

+ Gols, passes, posse de bola, desarmes, faltas e mais: a “decisão” entre Flamengo e Inter em númerosAssinado pelo presidente Rodolfo Landim, o documento cita a polêmica que ocorreu na vitória do Inter sobre o Vasco, na última rodada. O gol marcado por Rodrigo Dourado não foi checado pelo VAR com a alegação de que as linhas que determinam impedimento não estavam calibradas. O Flamengo descreveu o caso como "inaceitável problema técnico do VAR", além de questionar a postura pública dos dirigentes do Colorado.

- Recentemente tivemos o inaceitável "problema técnico" do VAR e a validação do gol do Internacional contra o Vasco da Gama, sem a devida revisão por árbitros de vídeo, o que beneficiou o Internacional e interferiu também na parte inferior da tabela. Vale dizer, por oportuno, que nos causa espécie que o Internacional, maior beneficiado de alguns dos notórios erros recentes de arbitragem neste campeonato, venha a público levantar dúvidas quanto à lisura dos árbitros, com nítido objetivo de pressionar a Comissão de Arbitragem - diz um trecho do documento.

+ Quem leva o título? Simule os resultados da reta final do Brasileirão