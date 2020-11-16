Flamengo envia ofício à CBF com pedido de troca de arbitragem do jogo contra o São Paulo

O jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo está marcado para quarta-feira, mas nos bastidores a partida já começou. No último sábado, o Rubro-Negro enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando a troca da equipe de arbitragem escalada para o confronto. A informação foi publicada primeiramente no site "ge".A alegação do Flamengo é que os árbitros Wilton Pereira Sampaio, Fabrício Vilarinho da Silva e Eduardo de Aquino Valadão não teriam condições de trabalhar na próxima partida. O trio foi responsável pela arbitragem do empate por 2 a 2 entre Internacional e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, em 25 de outubro.