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Flamengo envia ofício à CBF com pedido de troca de arbitragem do jogo contra o São Paulo

Clube alega que a equipe comandada por Wilton Pereira Sampaio cometeu erros técnicos contra o Inter e gerou um desgaste emocional...
LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 14:18

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 14:18

Crédito: AFP
O jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo está marcado para quarta-feira, mas nos bastidores a partida já começou. No último sábado, o Rubro-Negro enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando a troca da equipe de arbitragem escalada para o confronto. A informação foi publicada primeiramente no site "ge".A alegação do Flamengo é que os árbitros Wilton Pereira Sampaio, Fabrício Vilarinho da Silva e Eduardo de Aquino Valadão não teriam condições de trabalhar na próxima partida. O trio foi responsável pela arbitragem do empate por 2 a 2 entre Internacional e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, em 25 de outubro.
De acordo com o documento, os árbitros cometeram vários erros técnicos e deixaram de assinalar dois pênaltis a favor do Flamengo. Além disso, o clube usou como argumento que a atuação da arbitragem gerou um desgaste emocional com o elenco rubro-negro. A CBF ainda não se pronunciou sobre o assunto.

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