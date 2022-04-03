Flamengo envia lista com 50 atletas inscritos para a Libertadores; confira

Com cinco reforços para a temporada e vindo de cinco vices consecutivos, o Flamengo enviou a sua lista de 50 atletas para a inscrição dos mesmos na fase de grupos da Libertadores, cujo prazo limite se encerrou às 18h deste sábado. Todas as contratações, o goleiro Santos, os zagueiros Fabrício Bruno e Pablo, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o atacante Marinho, estão inscritos. Recém-vice diante do Fluminense, o Flamengo deixa o Campeonato Carioca para trás e passa a focar na Copa Libertadores. Nesta noite, a delegação rubro-negra embarca para Lima, no Peru, onde enfrenta o Sporting Cristal nesta terça-feira, na estreia da fase de grupos.

- Teremos uma nova competição (Libertadores) e queremos chegar a mais uma final. E de uma forma diferente das outras duas. Nessa final, merecemos mais do que conseguimos. Na Supercopa, estivemos superiores ao adversário, mas não conseguimos - avisou Paulo Sousa.

- Teremos uma nova competição e queremos chegar a mais uma final. E de uma forma diferente das outras duas. Nessa final, merecemos mais do que conseguimos. Na Supercopa, estivemos superiores ao adversário, mas não conseguimos.

> Logística no grupo da Libertadores e detalhes dos adversários do Flamengo

O Flamengo está no Grupo H da Copa Libertadores ao lado de Universidad Católica (CHL), Sporting Cristal (PER) e Talleres (ARG).

Veja a lista completa de 50 nomes aqui:

1 - Diego Alves2 - Gustavo Henrique3 - Rodrigo Caio4 - Léo Pereira5 - Arão6 - Renê7 - Everton Ribeiro8 - Thiago Maia9 - Gabigol10 - Diego11 - Vitinho12 - Bruno Guimarães (goleiro do sub-20)13 - Lázaro14 - Arrascaeta15 - Fabricio Bruno16 - Filipe Luís17 - André Luiz18 - Andreas19 - Werton (atacante do sub-20)20 - Santos21 - Pedro22 - Rodinei23 - David Luiz24 - Kauã (goleiro do sub-20)25 - Matheus Cunha26 - Ayrton Lucas27 - Bruno Henrique28 - Daniel Cabral (volante sub-20)29 - Victor Hugo (atacante do sub-20)30 - Pablo31 - Marinho32 - Darlan (zagueiro do sub-20)33 - Cleiton (zagueiro do sub-20)34 - Matheuzinho35 - João Gomes36 - Ramon37 - Petterson (atacante do sub-20)38 - Jose Welinton (zagueiro do sub-20)39 - Kayque David (meia do sub-20)40 - Matheus Gonçalves (meia do sub-20)41 - Ryan Luka (atacante do sub-20)42 - Matheus França43 - Wesley (lateral-direito do Sub-20)44 - Isla45 - Hugo Souza46 - Mateusão (atacante do Sub-20)47 - Marcos Paulo (lateral-esquerdo do Sub-20)48 - Igor Jesus (meia do Sub-20)49 - Santiago O´Campos (lateral-direito do Sub-20)50 - Pedro Arthur (atacante do Sub-20)