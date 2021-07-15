Flamengo enfrentará o Defensa y Justicia em Brasília com público de cerca de 15 mil pessoas

Crédito: Reprodução/Conmebol

No desembarque do Flamengo no Rio de Janeiro após a vitória sobre o Defensa y Justicia, o presidente Rodolfo Landim confirmou que o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores será transferido para Brasília. E com a presença de público. Em contato com jornalistas no saguão do aeroporto, o dirigente disse que só aguarda a definição do processo de venda de ingressos para oficializar a mudança.

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Após pedido do Flamengo, o governo do Distrito Federal se mostrou solícito e deve confirmar a liberação para público ainda nesta quinta-feira. Caso confirmada a transferência para o Mané Garrincha, a partida poderá receber até 15 mil pessoas, o que representa 25% da capacidade de público no estádio.

De acordo com o protocolo da Conmebol, divulgado no último domingo, todos deverão estar vacinados ou com teste negativo de RT-PCR nas últimas 48 horas. Menores de idade, gestantes e pessoas com comorbidade estão vetados.

Além disso, o clube rubro-negro teve de negociar com o Defensa y Justicia, uma vez que o regulamento da Libertadores exige o aval do adversário para alterar p local original de jogos. Apesar de ter atuado com estádio fechado na partida de ida, o clube argentino não foi contrário à mudança.

Nesta quarta-feira, o Flamengo também entrou com pedido junto à Prefeitura do Rio de Janeiro para liberação de público no Maracanã, mas não obteve resposta.

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