Flamengo enfrenta pela primeira vez o Cuiabá, fundado pelo ídolo Gaúcho

Os gols, os títulos, as vitórias e as derrotas são os legados que os jogadores de futebol costumam deixar, eternizados na memória dos torcedores. O atacante Gaúcho, ídolo e campeão pelo Flamengo na década de 1990, foi além. Após encerrar sua carreira, fundou o Cuiabá, que hoje enfrenta o Rubro-Negro pela oitava rodada do Brasileirão. Será o primeiro confronto da história dos clubes, que têm objetivos diferentes na Série A. A bola rola na Arena Pantanal às 20h.+ Confira a classificação completa e os resultados do Campeonato Brasileiro!Vítima de um câncer de próstata em 2016, aos 52 anos, Gaúcho deu início à história do Cuiabá - time estreante da primeira divisão nacional em 2021 - no ano de 2001. O clube, fundado em 12 de dezembro, começou como a "Gaúcho Escola de Futebol", ou a Escolinha do Gaúcho", na capital mato-grossense.Luís Carlos Tóffoli, o Gaúcho, nasceu em Canoas, no Rio Grande do Sul, mas surgiu para o futebol na Gávea, em 1982. Após passagens por Grêmio, Santo André, Palmeiras, XV de Piracicaba e Verdy Kawasaki, do Japão, retornou ao Rubro-Negro em 1990 para se tornar ídolo da Nação. Foi campeão da Copa do Brasil, em 1990, do Campeonato Carioca, em 1991, e do Brasileirão, em 1992.