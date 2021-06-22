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Flamengo enfrenta o ABC nas oitavas da Copa do Brasil; confira datas, mandos de campo e premiação

Sorteio foi realizado na tarde desta terça-feira na sede da CBF, no Rio de Janeiro...
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Publicado em 

22 jun 2021 às 16:55

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 16:55

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Em busca do tetracampeonato, o Flamengo conheceu o adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil 2021. Em sorteio realizado na sede da CBF, na tarde desta terça-feira, ficou decidido que o Rubro-Negro enfrentará o ABC em busca de uma vaga na próxima fase.
+ Definido! Confira todos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2021Para chegar até a fase atual, o Flamengo eliminou o Coritiba na terceira fase da Copa do Brasil, com o placar de 3 a 0 no agregado. Assim como na última fase, as oitavas de final contam com jogos de ida e volta e sem o gol marcado fora de casa como critério de desempate para definir o clube classificado.
No sorteio também ficou definido que o primeiro jogo do confronto será no Rio de Janeiro, enquanto o duelo decisivo será no Rio Grande do Norte. As partidas de ida das oitavas de final estão programados para os dias 28, 29 e 30 de julho. A volta deve ocorrer nos dias 4, 5 e 6 de agosto.
+ Braz cita logística e prega respeito ao ABC, mas afirma: 'Flamengo tem que passar de qualquer maneira'
Cada clube participante nas oitavas de final receberá o valor de R$2,7 milhões em premiação. Se garantir a vaga nas quartas de final, o Flamengo garante uma outra cota de R$ 3,45 milhões. Até este momento da temporada, o clube embolsou cerca de R$ 30 milhões em premiação, somando todas as competições.

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