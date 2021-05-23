Flamengo encorpa elenco ao ter êxito na estratégia para o Carioca e ratifica hegemonia no Rio

Aliás, a dupla - em alta com Rogério Ceni - chegou a ser responsável diretamente por 46% dos gols do Fla até a final, mesmo com as estrelas já em ação.
Por falar nos astros, Gabigol voltou a ser quem mais brilhou. O camisa 9 terminou o Estadual como o principal goleador da equipe, com oito gols, e como o craque da última noite, quando deitou e rolou e marcou um "doblete".
Mesmo reserva, Pedro também mostrou o seu valor dentro da área e foi decisivo em jogos encardidos, como quando marcou duas vezes no empate (2 a 2) diante da Portuguesa, evitando a derrota do time reserva, e com o hat-trick sobre o Volta Redonda (3 a 0), já pela ida da semifinal. Fez seis gols ao todo - terminou como vice-artilheiro do clube.
NÚMEROS DO FLAMENGO NO CARIOCA
Jogos: 15Vitórias: 10Empates: 3Derrotas: 2
Gols marcados: 34 (melhor ataque)Gols sofridos: 13
Maior artilheiro: Gabigol - 8 golsMaior garçom: Michael - 6 assistências
GAROTOS DA BASE UTILIZADOS
Goleiros: Gabriel Batista e Hugo Souza Laterais: Ramon e MatheuzinhoZagueiros: Gabriel Noga* e Natan* Volantes: Daniel Cabral*, Richard Ríos*, Hugo Moura, Lucas André e GomesMeias: Yuri*, Max e PepêAtacantes: Lázaro*, Thiaguinho, Mateus Lima, Gabriel Barros e Rodrigo Muniz
* Apenas com o técnico Maurício Souza