Flamengo encerra preparação para enfrentar o Fluminense; Pedro é dúvida

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo pode ter uma baixa importante para o clássico contra o Fluminense deste sábado, às 19h, no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. Isso porque Pedro ainda sente dores no joelho direito e sequer foi a campo para o treino. Dessa forma, ele se torna dúvida para o Fla-Flu. A informação foi publicada inicialmente pelo site "ge". Posteriormente, o LANCE! a confirmou.> Flamengo comemora 'recuperação consistente' no programa de sóciosNesse sentido, para a posição, o Flamengo tem à disposição o centroavante Vitor Gabriel, que tem apenas dois jogos disputados no Brasileirão. Fora ele, Kenedy ou Vitinho podem ser improvisados na função.

Além de Pedro, Renato Gaúcho não poderá contar com Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e David Luiz, que estão em recuperação de suas respectivas lesões. A expectativa por parte da comissão é de que os dois primeiros retornem contra o Athletico-PR, pela Copa dos Brasil, enquanto os dois últimos são preparados para retornar contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão.

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Além deles, o Fla terá outra baixa. Filipe Luís, recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Cuiabá e cumpre suspensão neste sábado. A tendência é de que Renê seja o titular da lateral-esquerda.