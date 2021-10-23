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futebol

Flamengo encerra preparação para enfrentar o Fluminense; Pedro é dúvida

Rubro-Negro enfrenta o Tricolor às 19h deste sábado, pela 28ª rodada do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 21:21

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 21:21

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo pode ter uma baixa importante para o clássico contra o Fluminense deste sábado, às 19h, no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. Isso porque Pedro ainda sente dores no joelho direito e sequer foi a campo para o treino. Dessa forma, ele se torna dúvida para o Fla-Flu. A informação foi publicada inicialmente pelo site "ge". Posteriormente, o LANCE! a confirmou.> Flamengo comemora 'recuperação consistente' no programa de sóciosNesse sentido, para a posição, o Flamengo tem à disposição o centroavante Vitor Gabriel, que tem apenas dois jogos disputados no Brasileirão. Fora ele, Kenedy ou Vitinho podem ser improvisados na função.
Além de Pedro, Renato Gaúcho não poderá contar com Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e David Luiz, que estão em recuperação de suas respectivas lesões. A expectativa por parte da comissão é de que os dois primeiros retornem contra o Athletico-PR, pela Copa dos Brasil, enquanto os dois últimos são preparados para retornar contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Além deles, o Fla terá outra baixa. Filipe Luís, recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Cuiabá e cumpre suspensão neste sábado. A tendência é de que Renê seja o titular da lateral-esquerda.
Neste momento, o Flamengo soma 46 pontos em 24 jogos realizados. O líder, Atlético-MG e próximo rival do Rubro-Negro na competição, tem 56 em 26 partidas.

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