Flamengo encerra preparação para enfrentar o Boavista e anuncia equipamento importado de Portugal

Crédito: Alexandre Vidal/ CRF

O Flamengo encerrou, nesta terça-feira, a preparação para a partida contra o Boavista, pela 5ª e última rodada da Taça Rio, com novidades no Ninho do Urubu. Via redes sociais, o clube anunciou a utilização do PortCov, sistema de desinfecção importado de Portugal (saiba mais aqui).

A máquina, contudo, não fará a higienização dos atletas e comissão técnica, por exemplo, pois há restrição da Anvisa e da Vigilância Sanitária. O seu objetivo, conforme informado pelo próprio Flamengo, será de medição da temperatura corporal e controle o número de pessoas que acessam o CT diariamente.O Flamengo importou a PortCov de Portugal para medir a temperatura corporal e controlar o número de pessoas que acessam o Ninho do Urubu diariamente.

?: @AlexandreVidal1 / CRF pic.twitter.com/EDx2LKmR7x— Flamengo (@Flamengo) June 30, 2020 Líder isolado do Grupo A, com 12 pontos, o Flamengo vai para a derradeira partida da fase de grupos do returno de olho na classificação geral do Carioca. O Rubro-Negro está no topo da tabela, com 25 pontos, um a mais que o Fluminense, que enfrenta o Macaé nesta quinta-feira.

Os jogos da rodada final da Taça Rio são os últimos a contar pontos. E, caso confirme o primeiro lugar geral, o Flamengo pode conquistar o título Carioca de forma antecipada, se for o campeão da Taça Rio. Cabe destacar que o Rubro-Negro já faturou a Taça Guanabara, em fevereiro, diante do próprio Boavista.

Para essa partida, o técnico Jorge Jesus irá com força máxima. A equipe a ir a campo deve contar com: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.Preparação finalizada para o jogo contra o Boavista. ??Amanhã tem Mengão ao vivo e com imagens na #FlaTV!