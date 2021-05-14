Flamengo encerra preparação para encarar o Fluminense pela final do Carioca; veja os relacionados

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo terá quase força máxima para encarar o Fluminense na primeira decisão do Carioca, sábado, às 21h05 (de Brasília), no Maracanã. Recuperados de lesões musculares, Rodrigo Caio e Gerson foram relacionados por Rogério Ceni e reforçam a equipe rubro-negra no clássico. Diego Alves, por outro lado, segue como desfalque.

+ FOTOS: confira detalhes do novo uniforme 2 do Flamengo com homenagem ao Mundial de 1981Rodrigo Caio e Gerson haviam sido reintegrados ao elenco no treino da última quinta-feira e voltaram a treinar sem nenhuma limitação nesta sexta. Gerson desfalcou o Flamengo nas últimas quatro partidas e não atua desde a vitória sobre o Unión La Calera, no Maracanã, em 27 de abril. Rodrigo Caio retorna após um tempo ainda maior afastado: o zagueiro não atua desde 17 de abril, no empate do Flamengo contra a Portuguesa.

Da equipe considerada ideal por Rogério Ceni, o único desfalque será Diego Alves. O goleiro treinou no campo, mas separado do grupo, e será preparado para voltar contra a LDU, pela Libertadores, na próxima quarta-feira, ou na segunda partida da decisão do Carioca. Além dele, Michael, Renê, Thiago Maia e César seguem como baixas.