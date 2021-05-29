Flamengo encerra preparação para a estreia do Brasileirão, contra o Palmeiras

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A preparação do Flamengo para a estreia do Campeonato Brasileiro está encerrada. Na manhã deste sábado, Rogério Ceni comandou atividade no Ninho do Urubu e o Rubro-Negro está pronto para enfrentar o Palmeiras, domingo no Maracanã. As novidades, em relação ao time que enfrentou o Vélez Sarsfield na quinta, devem ser os retornos de Willian Arão e Bruno Henrique.

O volante e o atacante estavam suspensos e deram lugares a Gustavo Henrique e Pedro no empate em 0 a 0 pela Libertadores. A tendência é que voltem ao time titular e o Flamengo tenha força máxima para o jogo com o Palmeiras. Renê, que perdeu os últimos jogos por lesão, também treinou com o grupo e pode voltar a ser relacionado por Rogério Ceni. A lista ainda não foi divulgada.