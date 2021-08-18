Flamengo encara o Olímpia para confirmar vantagem e feito inédito na história do clube na Libertadores

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Com nove taças levantadas desde 2019, o atual grupo já tem o seu espaço na história do Flamengo garantida, e, nesta quarta, pode alcançar mais um feito inédito diante do Olímpia, em Brasília. Se confirmar a vantagem construída em Assunção, o Rubro-Negro chegará à segunda semifinal de Libertadores em um intervalo de três anos. Antes dessa geração, o time havia disputado uma única vez a fase, justamente em 1981, quando conquistou a América com Zico & Cia.

A bola rola às 19h15 no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Flamengo venceu por 4 a 1 na ida, no Paraguai, e contará com a presença da Nação. O confronto terá transmissão em tempo real do site do LANCE!. Acompanhe!A boa fase ofensiva sustenta a confiança rubro-negra em alcançar a semifinal da Libertadores de 2021. Apoiado no momento vivido por Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol & Cia, é possível acreditar em nova apresentação convincente do time de Renato Gaúcho contra o Olímpia no Mané Garrincha, palco da goleada do Fla na fase anterior, sobre o Defensa y Justicia por 4 a 1.

Com oito gols nesta Copa, Gabigol é o artilheiro do torneio. O centroavante ainda tem chance de superar sua melhor participação na Libertadores. Em 2019, o herói do título do Flamengo marcou 11 gols na campanha histórica.