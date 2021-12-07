Flamengo encaminha venda de Max ao Colorado Rapids, dos Estados Unidos

O Flamengo acertou a venda do meio-campista Max para o Colorado Rapids, da Major League Soccer, principal liga de futebol dos Estados Unidos. O negócio deve ser concretizado por 1 milhão de dólares, o que dá pouco mais de R$ 5,6 milhões na cotação atual. A informação foi dada primeiramente pelo site "ge".> Pedro chega a 100 jogos pelo Flamengo e fortalece 'recado' para novo técnicoVale destacar que Max continuará com parte do percentual vinculado ao Rubro-Negro para uma possível venda futura. Ainda conforme o site, há uma previsão de pagamento imediato de 740 mil dólares (pouco mais de R$ 4,2 milhões na cotação atual), enquanto o restante será quitado ao fim da temporada da MLS, com cumprimento de metas.