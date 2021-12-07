Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo encaminha venda de Max ao Colorado Rapids, dos Estados Unidos

Max iniciou a temporada pelo Flamengo, mas foi emprestado ao Cuiabá em setembro deste ano; clube carioca manterá parte dos direitos do meia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2021 às 16:08

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 16:08

O Flamengo acertou a venda do meio-campista Max para o Colorado Rapids, da Major League Soccer, principal liga de futebol dos Estados Unidos. O negócio deve ser concretizado por 1 milhão de dólares, o que dá pouco mais de R$ 5,6 milhões na cotação atual. A informação foi dada primeiramente pelo site "ge".> Pedro chega a 100 jogos pelo Flamengo e fortalece 'recado' para novo técnicoVale destacar que Max continuará com parte do percentual vinculado ao Rubro-Negro para uma possível venda futura. Ainda conforme o site, há uma previsão de pagamento imediato de 740 mil dólares (pouco mais de R$ 4,2 milhões na cotação atual), enquanto o restante será quitado ao fim da temporada da MLS, com cumprimento de metas.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Vale lembrar que Max foi promovido da base aos profissionais no Campeonato Carioca deste ano e ficou marcado por um belo gol que fez na partida contra o Nova Iguaçu, no Maracanã. No total desta temporada, ele disputou 14 partidas com a camisa do Fla.
Já com Renato Gaúcho, último técnico do Flamengo, Max disputou três jogos antes de ser emprestado ao Cuiabá. Pelo time do Mato Grosso, o meia também disputou 14 partidas e marcou um gol.
Crédito: MaxfezumgolaçocontraoNovaIguaçu,noCampeonatoCariocade2021(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato
Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados