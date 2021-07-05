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Flamengo encaminha renovação com destaque da equipe sub-20; multa rescisória será de R$ 300 milhões

André, atacante 19 anos, vai assinar contrato profissional com o Rubro-Negro até 2023...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 14:20

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 14:20
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo encaminhou a renovação de contrato do atacante André, do sub-20. O atleta de 19 anos estenderá seu vínculo com o clube até dezembro de 2023, e a multa rescisória para clubes do exterior passará a ser de 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões na cotação atual). A informação foi divulgada inicialmente pelo canal "Flazoeiro".
+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonAndré chegou ao Flamengo com 17 anos, em janeiro de 2020, após se destacar pelo America-RJ. O contrato atual do atacante é de formação e é válido até fevereiro de 2022. Diante das boas atuações recentes, o Rubro-Negro optou por assinar contrato profissional, estender o vínculo e aumentar a multa rescisória.
Na temporada atual, André começou atuando pela equipe sub-20 B, mas foi promovido recentemente para o time A e não decepcionou. Nas últimas três partidas, ele marcou três gols, incluindo um golaço de cobertura (veja abaixo) na vitória sobre o Atlético-MG, na última quinta-feira. + Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Além de ser goleador, André Luiz também se destaca pelas assistências - foram duas nos últimos dois jogos. A estatura (1,85m) e a capacidade de fazer o pivõ também são pontos fortes do atacante canhoto.

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