Flamengo encaminha renovação com destaque da equipe sub-20; multa rescisória será de R$ 300 milhões

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo encaminhou a renovação de contrato do atacante André, do sub-20. O atleta de 19 anos estenderá seu vínculo com o clube até dezembro de 2023, e a multa rescisória para clubes do exterior passará a ser de 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões na cotação atual). A informação foi divulgada inicialmente pelo canal "Flazoeiro".

+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonAndré chegou ao Flamengo com 17 anos, em janeiro de 2020, após se destacar pelo America-RJ. O contrato atual do atacante é de formação e é válido até fevereiro de 2022. Diante das boas atuações recentes, o Rubro-Negro optou por assinar contrato profissional, estender o vínculo e aumentar a multa rescisória.

Na temporada atual, André começou atuando pela equipe sub-20 B, mas foi promovido recentemente para o time A e não decepcionou. Nas últimas três partidas, ele marcou três gols, incluindo um golaço de cobertura (veja abaixo) na vitória sobre o Atlético-MG, na última quinta-feira. + Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!