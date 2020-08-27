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futebol

Flamengo encaminha extensão de contrato do zagueiro Thuler

Cria do Ninho do Urubu, zagueiro de 21 anos está por detalhes de renovar com o Rubro-Negro até o fim de 2024...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 18:53

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 18:53
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Com boas chances de ser titular contra o Santos, neste domingo, uma vez que Rodrigo Caio ainda é dúvida, Thuler ficou ciente de que a sua extensão contratual com o Flamengo está encaminhada. Isso porque, nesta quinta-feira, Bruno Spindel, diretor de futebol do clube, e representantes do zagueiro se reuniram e alinhavaram um novo acordo até dezembro de 2024.A assinatura por parte de Thuler deve ocorrer na próxima semana, após desembarque de Santos, cujo jogo na Vila Belmiro será válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A informação inicial é do jornal "O Dia".
O atual contrato de Thuler expira em 14 de julho de 2023. A renovação se dará em um período em que o defensor voltou a ser acionado no Flamengo. Contra o Botafogo, no último domingo, entrou na vaga de Rodrigo Caio (lesionado) e foi muito festejado no vestiário, após o empate em 1 a 1.
Seguro no clássico, Thuler não entrava em campo desde o dia 29 de fevereiro, em confronto diante da Cabofriense, pelo Carioca. Em tempo: o Garoto do Ninho, que concorre por vaga com Gustavo Henrique, Léo Pereira e o já citado Rodrigo Caio, tem 21 anos e está no Flamengo desde os 13.

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