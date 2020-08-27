Flamengo encaminha extensão de contrato do zagueiro Thuler

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Com boas chances de ser titular contra o Santos, neste domingo, uma vez que Rodrigo Caio ainda é dúvida, Thuler ficou ciente de que a sua extensão contratual com o Flamengo está encaminhada. Isso porque, nesta quinta-feira, Bruno Spindel, diretor de futebol do clube, e representantes do zagueiro se reuniram e alinhavaram um novo acordo até dezembro de 2024.A assinatura por parte de Thuler deve ocorrer na próxima semana, após desembarque de Santos, cujo jogo na Vila Belmiro será válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A informação inicial é do jornal "O Dia".

O atual contrato de Thuler expira em 14 de julho de 2023. A renovação se dará em um período em que o defensor voltou a ser acionado no Flamengo. Contra o Botafogo, no último domingo, entrou na vaga de Rodrigo Caio (lesionado) e foi muito festejado no vestiário, após o empate em 1 a 1.