Flamengo encaminha compra de Thiago Maia e Santos deve lucrar

O volante Thiago Maia deve ser contratado em definitivo pelo Flamengo ao Lille, da França, por 4 milhões de euros (cerca de R$ 25,6 milhões) e o Santos deve lucrar com a transferência.Thiago Maia jogou no Santos dos 14 aos 20 anos. Com isso, o clube tem cerca de 3% do valor de todas as suas transferências pelo mecanismo de solidariedade da Fifa. O Peixe embolsaria 120 mil euros (cerca de R$ 780 mil).