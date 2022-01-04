Flamengo encaminha compra de Thiago Maia e Santos deve lucrar

O volante Thiago Maia deve ser contratado em definitivo pelo Flamengo ao Lille, da França, por 4 milhões de euros (cerca de R$ 25,6 milhões) e o Santos deve lucrar com a transferência.Thiago Maia jogou no Santos dos 14 aos 20 anos. Com isso, o clube tem cerca de 3% do valor de todas as suas transferências pelo mecanismo de solidariedade da Fifa. O Peixe embolsaria 120 mil euros (cerca de R$ 780 mil).
Revelado nas categorias de base do Santos, o jogador participou de 78 jogos, marcou 4 gols e deu 2 assistências. Thiago Maia foi vendido a equipe francesa em julho de 2017 por 14 milhões de euros (R$ 51 milhões na época). Ele chegou a processar o clube por dívida em sua transferência à Europa.O Flamengo trouxe o meia por empréstimo em 2020, mas ele sofreu com uma série de lesões. Desde seu retorno 100% aos gramados, participou de 31 jogos e marcou 2 gols pela pela equipe carioca.