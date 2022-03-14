Flamengo encaminha a contratação do zagueiro Pablo, ex-Corinthians

O Flamengo está próximo de anunciar a contratação do zagueiro Pablo, que está no Rio de Janeiro e com a contratação "muito bem encaminhada". A definição foi feita pelo vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, em conversa com jornalistas presentes no Ninho do Urubu, nesta segunda-feira.

Pablo assinará em definitivo com o Fla. O tempo de contrato ainda não foi revelado.

Com passagem recente pelo Lokomotiv Moscou, Pablo já foi treinado por Paulo Sousa nos tempos de ambos no Bordeaux, da França. Ao todo, ao longo de duas temporadas, o zagueiro jogou como titular em 35 partidas, das 42 comandadas pelo Mister. Ele marcou quatro gols neste período.

Aos 30 anos, Pablo deixou o clube russo após conseguir liberação, motivada pelas sanções da Fifa e Uefa contra a Rússia, por conta da invasão russa à Ucrânia, há cerca de 20 dias.

Pablo se destacou no Corinthians e sagrou-se campeão brasileiro em 2017, quando atuou emprestado pelo Bordeaux. Logo depois, o Flamengo tentou a contratação do zagueiro, que viu os franceses baterem o pé e não o liberarem por menos de R$ 12 milhões.