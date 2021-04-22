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futebol

Flamengo empata sem gols com o Napoli-SC pelo Brasileirão Feminino

Pela segunda rodada da competição, equipes fazem jogo equilibrado e não alteram o placar. Rubro-Negro chega a dois pontos e ocupa a 8ª posição na tabela...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 17:10

LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2021 às 17:10
Crédito: Andrielli Zambonin/Napoli
Na segunda rodada do Brasileirão Feminino 2021, o Flamengo empatou mais uma vez. Na tarde desta quinta-feira, o clube rubro-negro enfrentou o Napoli, em Santa Catarina, e as equipes não saíram do 0 a 0.
+ Veja mais notícias do FlamengoNa estreia na competição, no último domingo, o Flamengo havia empatado com o Real Brasília por 1 a 1. Com dois pontos conquistados, o Rubro-Negro ocupa o 8º lugar na tabela do Brasileirão Feminino.
O Flamengo volta a campo no domingo, às 18h (de Brasília), para enfrentar o Internacional, no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, pela terceira rodada da competição. No mesmo dia, o Napoli recebe o Bahia, em Santa Catarina.
+ Confira a tabela completa do Brasileirão Feminino
O Brasileirão Feminino é disputado por 16 times. Todos se enfrentarão em turno único e os oito melhores avançarão ao mata-mata.

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