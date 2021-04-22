Flamengo empata sem gols com o Napoli-SC pelo Brasileirão Feminino

Crédito: Andrielli Zambonin/Napoli

Na segunda rodada do Brasileirão Feminino 2021, o Flamengo empatou mais uma vez. Na tarde desta quinta-feira, o clube rubro-negro enfrentou o Napoli, em Santa Catarina, e as equipes não saíram do 0 a 0.

+ Veja mais notícias do FlamengoNa estreia na competição, no último domingo, o Flamengo havia empatado com o Real Brasília por 1 a 1. Com dois pontos conquistados, o Rubro-Negro ocupa o 8º lugar na tabela do Brasileirão Feminino.

O Flamengo volta a campo no domingo, às 18h (de Brasília), para enfrentar o Internacional, no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, pela terceira rodada da competição. No mesmo dia, o Napoli recebe o Bahia, em Santa Catarina.

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