Flamengo empata por 1 a 1 com o Real Brasília no Brasileirão Feminino

Pela oitava rodada do Brasileirão Feminino A1, o Flamengo empatou com o Real Brasília por 1 a 1 na tarde desta segunda-feira (17), no Estádio Defelê-DF. Com o resultado, as Meninas da Gávea chegaram aos dez pontos e ocupam a nona colocação do campeonato.
Agora, as Meninas da Gávea se preparam para o confronto com o Grêmio pela nona rodada. A partida será no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, no próximo sábado, às 15h.
Os gols da partida saíram ainda no primeiro tempo, com o Real Brasília abrindo o placar aos 23, com Gadu. O Flamengo respondeu aos 34, em cobrança de falta de Sorriso que Cida desviou para o gol.
O Flamengo, do técnico Celso Silva, atuou com a seguinte escalação: Kaká; Raquel, Stella, Cida e Sorriso; Kaylane (Carlinha), Dedê (Bruna Rosa) e Ana Carla; Rafa Barros, Flávia (Maria Peck) e Dani Ortolan (Jayanne).