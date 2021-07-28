Flamengo empata com o Cruzeiro na Gávea e perde chance de subir na tabela do Brasileiro Sub-20

Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo tropeçou mais uma vez no Campeonato Brasileiro Sub-20. Na tarde desta quarta-feira, na Gávea, os Garotos do Ninho empataram em 1 a 1 com o Cruzeiro, em duelo válido pela 8ª rodada da primeira fase. Eduardo Ageu abriu o placar para o clube mineiro na primeira etapa, e Ramon deixou tudo igual para os donos da casa no início do segundo tempo.

+ Titular, misto ou reserva: como você escalaria o Flamengo para encarar o ABC? Vote!Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 14 pontos e perdeu a chance de subir na classificação. A equipe ocupa atualmente a sexta posição, mas pode cair para oitavo até o fim da rodada. Vale lembrar que só os oito primeiros passam de fase.

O Flamengo foi a campo com: Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Ramon; Igor Jesus, Max e Yuri; Lázaro, Pedro Arthur e Thiaguinho.

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