Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo empata com o Cruzeiro na Gávea e perde chance de subir na tabela do Brasileiro Sub-20
futebol

Flamengo empata com o Cruzeiro na Gávea e perde chance de subir na tabela do Brasileiro Sub-20

Na Gávea, Rubro-Negro sai atrás e chega ao empate com gol de Ramon. Equipe está na sexta colocação, mas pode ser ultrapassada por Vasco e Athetico-PR...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 17:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2021 às 17:31
Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
O Flamengo tropeçou mais uma vez no Campeonato Brasileiro Sub-20. Na tarde desta quarta-feira, na Gávea, os Garotos do Ninho empataram em 1 a 1 com o Cruzeiro, em duelo válido pela 8ª rodada da primeira fase. Eduardo Ageu abriu o placar para o clube mineiro na primeira etapa, e Ramon deixou tudo igual para os donos da casa no início do segundo tempo.
+ Titular, misto ou reserva: como você escalaria o Flamengo para encarar o ABC? Vote!Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 14 pontos e perdeu a chance de subir na classificação. A equipe ocupa atualmente a sexta posição, mas pode cair para oitavo até o fim da rodada. Vale lembrar que só os oito primeiros passam de fase.
O Flamengo foi a campo com: Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Ramon; Igor Jesus, Max e Yuri; Lázaro, Pedro Arthur e Thiaguinho.
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
Na próxima rodada, o Rubro-Negro recebe o Corinthians, que está em 13º com nove pontos. O jogo será no próximo domingo, às 9h30 (de Brasília), na Gávea.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Quem são as vítimas e outras perguntas sobre os ataques a tiros de ex-soldado aos 7 filhos e outra criança nos EUA
Queijos capixabas foram premiados no 4º Mundial do Queijo do Brasil
Queijos do ES conquistam 12 medalhas no concurso Mundial do Queijo do Brasil
Tadeu Schmidt na casa do BBB 26
Tadeu quebra protocolo do BBB 26 e revela morte de Oscar Schmidt aos participantes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados