Flamengo eleva carga e intensidade de treinos para manter elenco em ritmo; Kenedy ‘pega mais pesado'

As convocações de Everton Ribeiro e Gabigol fizeram com que as partidas do Flamengo fossem remanejadas e, portanto, o time vive um intervalo de duas semanas sem jogos. A primeira metade foi finalizada no sábado. Nestes dias, os jogadores foram submetidos a treinos mais longos e intensos e alta carga a fim de mantê-los em ritmo de jogo. O elenco atingiu entre 25 e 30km em distância somados, analisou o Departamento de Saúde e Alto Rendimento.Quem teve números diferenciados foi o atacante Kenedy, que busca alcançar o nível dos novos companheiros após cumprir quarentena antes de apresentar-se como reforço do clube. O atacante fez um trabalho de recondicionamento físico, com carga maior dos demais jogadores, chegando na casa dos 37 km.Entre a quarta-feira e sábado, no CT do Ninho do Urubu, os trabalhos de força na academia puderam ser realizados de forma distinta em relação ao que acontece em meio aos jogos. Assim, o grupo realizou uma carga acumulada referente a duas partidas e meia, trabalhando resistência, velocidade e força.