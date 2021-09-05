Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo eleva carga e intensidade de treinos para manter elenco em ritmo; Kenedy ‘pega mais pesado'
futebol

Flamengo eleva carga e intensidade de treinos para manter elenco em ritmo; Kenedy ‘pega mais pesado'

Em intervalo de 14 dias sem compromissos, departamento de futebol do Flamengo põe em ação preparação especial para que os jogadores mantenham o ritmo de jogo...

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2021 às 09:30
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
As convocações de Everton Ribeiro e Gabigol fizeram com que as partidas do Flamengo fossem remanejadas e, portanto, o time vive um intervalo de duas semanas sem jogos. A primeira metade foi finalizada no sábado. Nestes dias, os jogadores foram submetidos a treinos mais longos e intensos e alta carga a fim de mantê-los em ritmo de jogo. O elenco atingiu entre 25 e 30km em distância somados, analisou o Departamento de Saúde e Alto Rendimento.Quem teve números diferenciados foi o atacante Kenedy, que busca alcançar o nível dos novos companheiros após cumprir quarentena antes de apresentar-se como reforço do clube. O atacante fez um trabalho de recondicionamento físico, com carga maior dos demais jogadores, chegando na casa dos 37 km.Entre a quarta-feira e sábado, no CT do Ninho do Urubu, os trabalhos de força na academia puderam ser realizados de forma distinta em relação ao que acontece em meio aos jogos. Assim, o grupo realizou uma carga acumulada referente a duas partidas e meia, trabalhando resistência, velocidade e força.
De folga neste domingo, o elenco se reapresenta na segunda e já inicia nova etapa visando a partida contra o Palmeiras, no próximo dia 12. Como jogo se aproximando, o Departamento de Saúde e Alto Rendimento (Desar) programa atividades de menor carga em comparação à primeira semana - como de praxe.
O Desar é gerenciada pelo Dr. Márcio Tannure, que conta com as colaborações dos preparadores físicos Alexandre Sanz, Roberto Oliveira e Rafael Winick e do fisiologista Lucas Albuquerque na preparação do programa, controle de cargas, análise de dados do GPS e prospecção de relatórios para a comissão técnica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas
Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares
Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados